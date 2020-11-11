"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) показал, как на него отреагировали девочки-афроамериканки.

Тарзан: Встреча была яркой. Я дома Фото: tarzan___official / Instagram

50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) показал в Instagram видео, снятое при участии афроамериканских детей. В ролике темнокожие девочки заплетают ему косички, а одна из них пытается лизнуть шоумена.

"Тарзан-шоу", "Тарзан караоке пати", "дети мира", "Тарзан и дети", – такими хештегами он сопроводил пост.

В ролике Тарзан улыбается и смеется.

"Встреча была яркой. Я дома", – написал он.

В какой именно стране был снят ролик, стриптизер не указал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати #детимира #тарзанидети Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 10 Ноя 2020 в 7:08 PST

Подписчики прокомментировали ролик.

"Девочка лизнула, решила проверить, может, это сахар", – написала ladyimmigrant

"Развлекашки для богатых дядей", – отметила allatkachenko1708.

"Им интересно белого мужчину видеть и трогать", – заявила zakharetsalla.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

Тарзан женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.