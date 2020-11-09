Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2020
 
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Тарзан заявил, что знает о существовании видео, на котором запечатлен в компании двух девушек – СМИ

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) сообщил следователям, что его встреча с актрисой Анастасией Шульженко у себя дома была записана на видео, которое сейчас намереваются продать, сообщает РЕН ТВ.

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В сентябре Тарзан признался в измене
В сентябре Тарзан признался в измене
Фото: tarzan___official / Instagram

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) заявил правоохранителям, что люди, в распоряжении которых оказалась запись его интимной встречи с актрисой Анастасией Шульженко, намерены ее продать. Об этом говорится 6 ноября на сайте телеканала РЕН ТВ.

Ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, телеканал сообщает, что Тарзан в разговоре со следователями также заявил, что на предполагаемом видео, помимо Анастасии Шульженко, фигурирует ее подруга, имя которой не называется.

13 сентября стало известно, что супруга Тарзана певица Наташа Королева подала в суд на Шульженко. Королева заявила, что пока она была в отпуске, к ее мужу пришли в гости две малознакомые женщины, а после их визита исчезли драгоценности

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

После этого Шульженко обнародовала ролик, в котором заявила, что со стороны Королевой и Тарзана в ее адрес поступают угрозы.

Теги: скандал, секс, Наташа Королева, Тарзан, измена, Сергей Глушко, Анастасия Шульженко
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