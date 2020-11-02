"Хочется натуральных фоток". 47-летняя Королева засветила декольте в откровенном платье

Российская певица Наташа Королева заявила, что важно не бояться быть без грима, но поклонники обвинили ее в использовании ретуши для фото.

47-летняя российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram разместила фото, для которого позировала в черном декольтированном мини-платье и серебристых сапогах.

"Жизнь в нашем VUCA (нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном) мире так скоротечна и переменчива, что многие в этих изменениях просто теряются. Можно ли сегодня верить информации, которая вчера казалась правдой? Можно ли откладывать дела на потом? А как жить с помойкой в интернет-пространстве?" – написала она.

Королева отметила, что мы все стали поколением 2.0, и все находимся в сетях.

"Важно всегда оставаться женщиной! Настоящей, проявлять свои эмоции – смеяться, плакать, кусать пальцы от отчаяния; не бояться быть без грима, понимая, что ты – это ты. И в этом твоя ценность", – заявила певица.

Подписчики заявили, что Королева для фото в посте использовала ретушь.

"Столько макияжа, просто тонна ретуши, океан фотошопа... Неужели все так плохо?" – спросила esmyral.

"Да фотошоп делает чудеса", – отметила svetaaaa2159.

"Как хочется натуральных фоток... Без позерства", – заявила guseva51.

Наташа Королева предстала без ретуши в программе "Осторожно, Собчак!". Она рассказывала о скандале в их семье со стриптизером Тарзаном. 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.