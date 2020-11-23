"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным мужчиной". Королева показала взрослого сына от Тарзана

Российская певица Наташа Королева поздравила с Днем сыновей своего сына Архипа, рожденного от стриптизера Тарзана.

Королева: Пусть все сыновья радуют своих мам заботой, достижениями, своим счастьем и своей любовью! Фото: koroleva__star / Instagram

Российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram поделилась снимком с 18-летним сыном Архипом по случаю Дня сыновей.

"Архип, мой любимый Архип, спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Это такое счастье быть мамой мальчика, юноши, мужчины. Такое счастье смотреть на тебя и видеть в тебе свое продолжение, свою опору. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив! А счастье построить самому – это ответственный и кропотливый труд, сложная работа, прежде всего над собой. Пусть все сыновья радуют своих мам заботой, достижениями, своим счастьем и своей любовью!" – написала она 22 ноября.

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Подписчики прокомментировали пост.

"Красавец вырос", – отметила alinavoisyh.

"Молодой Тарзанчик", – lananailsmoscow.подметила сходство Архипа с отцом, стриптизером Тарзаном.

"Главное, чтобы сын пример с отца не брал и стал достойным, верным мужчиной, который однажды осчастливит какую-нибудь девушку. Парень – красавец! С праздником!" – написала oxana_amerikanka.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.

В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену мужа в разговоре с российской ведущей Ксенией Собчак, Королева заявила, что супруг совершил ошибку, пригласив девушек к себе домой.