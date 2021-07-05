"Виден пирожок", "Какой конфуз", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат

Волочкова: Прекрасный выходной! Но без шпагата он невозможен! Фото: volochkova_art / Instagram

"Прекрасный выходной! Но без шпагата он невозможен! А вы как проводите время?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на снимок.

"Вот пупок натянула! Под диафрагму залез! Настя, ну е-мое, ну как так-то?" – спросила rinavitalina.

"Какой конфуз", – отреагировала lad7675.

"Пупок подтянули до сисек, а что с рожей ничего не сделали?" – поинтересовалась veneranazmeeva_off.

"И виден пирожок. Шикарно", – написала ma.sha5385.

"Мощная женщина. Нужно ближе снимать", – заявил shepordd.