Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой на смерть отца

"Все. Все... Все..." – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

"Самые глубокие соболезнования", – написала в комментариях актриса Юлия Высоцкая.

"Ваш отец – гений. Был, есть и будет! Юлия, примите мои соболезнования", – отреагировала актриса Мария Кожевникова.

"Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи! Это потеря для всех нас", – заявил шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой.

"Владимир Меньшов – в душах и сердцах нескольких поколений, миллионов людей... Соболезнования вашей семье", – прокомментировала телеведущая Яна Чурикова.