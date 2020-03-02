Фан-клуб Пугачевой спел ей под домом в Подмосковье

Члены общественной организации "Международное движение "АллаМаниЯ" пришли под дом певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, чтобы поздравить ее с началом весны.

Галкин: Спасибо вам, ребята, за верность творчеству Аллы и за сохранение традиции ее весеннего праздника! Фото: maxgalkinru / Instagram

Шоумен Максим Галкин разместил в Instagram ролик, в котором запечатлено, как члены общественной организации "Международное движение "АллаМаниЯ" поют для его супруги, певицы Аллы Пугачевой.

"Дорогие друзья, с первым воскресеньем весны вас! С прощенным воскресеньем! С первым днем весны! Поклонники Аллы подготовили ей такой сюрприз! Алла их поблагодарила и оставила всем автографы, а я пофотался за двоих. Спасибо вам, ребята, за верность творчеству Аллы и за сохранение традиции ее весеннего праздника!" – написал он.

Ролик был снят в подмосковной деревне Грязь, где живут Пугачева и Галкин.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен.

В первое воскресенье весны певица отмечает Праздник желтых цветов, который придумала сама.