Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
11 февраля, 2020
 
Новости

Пугачеву, Лободу и Крапивину вместе с другими артистами эвакуировали из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"

Российская артистка Алла Пугачева, украинская певица Светлана Лобода, ее продюсер Натэлла Крапивина, а также актеры, снимавшиеся в кинокартине "Лед 2", были эвакуированы с премьерного показа фильма из-за возгорания проводки в кинотеатре.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пугачева намерена досмотреть фильм до конца в следующий раз
Пугачева намерена досмотреть фильм до конца в следующий раз
Фото: alla_orfey / Instagram

Во время премьеры фильма российского режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" в помещении кинотеатра "Октябрь" произошло возгорание проводки. Об этом на своей странице в Instagram сообщила российская певица Алла Пугачева. 

По словам артистки, возгорание проводки совпало с моментом, когда по сюжету фильма героиня запела ее песню "Озеро надежды".

"Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала", – написала Пугачева в своем Instagram. 

По словам российского актера Александра Петрова, исполнившего в фильме главную роль, во время эвакуации многие дети плакали. "Но это не потому что они испугались, а потому что им не дали досмотреть фильм", – написал актер на своей странице в Instagram. 

Российская актриса Юлия Снигирь оставила лаконичный комментарий о произошедшем во время премьеры возгорании, не вдаваясь в подробности эвакуации. "Фильм "Лед 2" досмотреть не удалось", – сообщила Снигирь. 

Эвакуация из кинотеатра для актера актера Сергея Кузнецова, сыгравшего в фильме одну из ролей, стала поводом для иронии. "Премьера фильма "Лед 2" прошла с огоньком", – поделился впечатлениями актер. 

"Эвакуация", – написала 11 февраля на своей странице в Instagram украинская певица Светлана Лобода, опубликовав фото с презентации. 

"Несмотря на срочную эвакуацию, для меня премьера состоялась", – сообщила в Instagram продюсер Натэлла Крапивина. 

Москвичи, пришедшие 10 февраля в московский кинотеатр "Октябрь" на премьеру фильма "Лед 2", описывают случившееся в иной тональности. По словам зрителей, пожарные выходы на третьем этаже, где проходила премьера фильма, оказались закрыты. Это спровоцировало давку и панику. 

"Досмотреть фильм не удалось. Сработала пожарная сигнализация. А далее сцена из классических трагедий в стиле Раши. Фильм идет, свет не горит, толпа ищет выход. В холле на третьем этаже – именно здесь был расположен седьмой зал – эвакуационный выход закрыт! Потом охранник вспоминает про запасную дверь. Ок, вышли. А дальше давка на первом этаже. Кто на улицу, кто в гардероб. Мужики сметают и детей, и девушек. А дальше гарь и снова давка и паника. А в новостях: "Эвакуация прошла успешно, 4000 человек эвакуировано за три минуты", – сообщила на своей странице в Instagram пользователь под ником olga myrrr. 


"Приехали пожарные машины, началась паника и все начали разъезжаться, не досмотрев фильм", – рассказал пользователь Дмитрий Тикзоров, присутствовавший на премьере фильма в кинотеатре "Октябрь". 

На официальной странице фильма в Instagram возгорание во время премьеры прокомментировали в ироничной манере. "Для многих премьера будет незабываемой", – говорится в сообщении. 

Теги: Алла Пугачева, Россия, кино, пожар, Москва, эвакуация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Огонь ликвидировали на площади 15 м&sup2;
ПРОИСШЕСТВИЯ, Одесса
В Одессе произошел пожар в пятиэтажном доме, погибло три человека
3 февраля, 2020 08.17
В результате пожара погибло 16 человек
ПРОИСШЕСТВИЯ
Пожар в центре Одессы. Правоохранители сообщили о подозрении завхозу колледжа
13 января, 2020 19.09
В результате пожара погибло 60 человек, в том числе десятки детей
МИР
Годовщина пожара в Кемерово. В Польше задержали бывшего директора компании – собственника "Зимней вишни" – Следственный комитет РФ
25 марта, 2019 08.28
Востриков: Укроп неистово ненавидит все русское... А украинцы это такие люди, как мы, с русской душой
МИР
Востриков, потерявший семью во время пожара в Кемерово, заявил о существовании "синдрома укропа", но позже извинился
9 февраля, 2019 21.21
В деле о пожаре в Кемерово появились три новых фигуранта
МИР
По делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово задержали еще троих фигурантов – СМИ
1 ноября, 2018 11.13
В бюро отмечают, что электропроводка торгового центра была в плохом состоянии
ПРОИСШЕСТВИЯ
Причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово стало короткое замыкание в светильнике – эксперты
24 августа, 2018 10.18
Пожарные говорили потерпевшим, что лучше бы те сгорели в торговом центре вместе с детьми
МИР
В Следкоме РФ заявили, что пожарные угрожали потерпевшим во время пожара в Кемерово
10 июля, 2018 11.25
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Елена ПОСКАННАЯ
Оскар 2020. Текстовая трансляция
Оскар 2020. Текстовая трансляция
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Светлана СИВОВНА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS