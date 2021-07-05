Скончался российский режиссер Владимир Меньшов

Уточняется, что режиссер умер от последствий коронавирусной инфекции, которой он заболел в конце июня.

Контекст:

Владимир Меньшов родился в 1939 году в Баку.

Самые известные фильмы Меньшова – "Любовь и голуби" (1984 год) и "Москва слезам не верит" (1979). За работу над последним получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также сыграл более 100 ролей в кино.

В 2003 году Меньшов стал членом "Единой России", в 2018-м был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В 2014 году режиссер поддержал аннексию украинского Крыма Россией. В интервью российской газете "Аргументы и факты" он заявил, что после Крыма России следовало "брать Донбасс". Также сообщалось, что Меньшов передал 1 млн рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки "ДНР" Захару Прилепину.