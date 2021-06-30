Оксана Фандера и Филипп Янковский впервые стали бабушкой и дедушкой, внука назвали Олегом

52-летний Филипп Янковский и 53-летняя Оксана Фандера теперь перешли в новый статус – дедушки и бабушки Фото: veriga10 / Instagram

Новоиспеченные родители – актер Иван Янковский и актриса Диана Пожарская – назвали сына Олегом в честь прадеда – актера театра и кино, народного артиста СССР Олега Янковского.

О рождении мальчика родители сообщили через свои аккаунты в Instagram, опубликовав одинаковые снимки из роддома.

"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович! 26.06.2021", – подписала фото 29-летняя Диана.

"26.06.21. Hey Boy! Mum and Dad time. Диана, люблю тебя, ты – герой и солнышко. Lets go. El PaPi. Олег Иванович", – написал 30-летний Иван.

Фандера у себя в закрытом Instagram-аккаунте написала: "Улыбайтесь, любимые, улыбайтесь! Олег Иванович, добро пожаловать на эту планету. Спасибо!".

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