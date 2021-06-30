Оксана Фандера и Филипп Янковский впервые стали бабушкой и дедушкой, внука назвали Олегом

Новоиспеченные родители – актер Иван Янковский и актриса Диана Пожарская – назвали сына Олегом в честь прадеда – актера театра и кино, народного артиста СССР Олега Янковского.
О рождении мальчика родители сообщили через свои аккаунты в Instagram, опубликовав одинаковые снимки из роддома.
"Спасибо, что выбрал именно нас. Наше goldenце. Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович! 26.06.2021", – подписала фото 29-летняя Диана.
"26.06.21. Hey Boy! Mum and Dad time. Диана, люблю тебя, ты – герой и солнышко. Lets go. El PaPi. Олег Иванович", – написал 30-летний Иван.
Фандера у себя в закрытом Instagram-аккаунте написала: "Улыбайтесь, любимые, улыбайтесь! Олег Иванович, добро пожаловать на эту планету. Спасибо!".
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Иван Янковский родился 30 октября 1990 года в Москве. Окончил актерско-режиссерский факультет ГИТИСа. Лауреат кинопремии "Золотой орел" за роли в фильмах "Дама Пик" (2017) и "Текст" (2020).
Диана Пожарская родилась 3 февраля 1992 года в городе Волжский (Волгоградская область). В 2016 году окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. Стала широко известна после сериала "Отель "Элион".
До отношений с Янковским Пожарская была замужем за режиссером и сценаристом Артемом Аксененко, а Иван почти 10 лет встречался с дочерью известного рок-музыканта Константина Кинчева Верой.
Филипп Янковский родился 10 октября 1968 года. Он дебютировал на киноэкране в шестилетнем возрасте, когда снялся в фильме Андрея Тарковского "Зеркало". В 1990 году он окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова. Тогда же поступил во ВГИК на режиссерский факультет, мастерская Владимира Наумова.
В 2002-м дебютировал как режиссер, сняв картину "В движении" с Константином Хабенским в главной роли. В 2005 вышел его новый фильм по роману Бориса Акунина "Статский советник" из цикла приключений Эраста Фандорина. Позже Янковский снял еще два кинохита: в 2006 году – "Меченосец", а в 2008-м – "Каменную башку".
Оксана Фандера родилась 7 ноября 1967 года в Одессе. В 1988 году заняла второе место на первом в СССР конкурсе красоты "Московская красавица". В 1993 году окончила ГИТИС. Сыграла в нескольких фильмах своего мужа Филиппа Янковского: "В движении", "Статский советник" и "Каменная башка".