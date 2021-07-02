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02 июля, 2021
 
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Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа

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Во время падения из окна в руках у Лисиной была монетка с с выгравированной надписью "Ты всегда в моем сердце"
Во время падения из окна в руках у Лисиной была монетка с с выгравированной надписью "Ты всегда в моем сердце"
Фото: KrisstheFoxx / Telegram

В Санкт-Петербурге выпала из окна на 22-м этаже и погибла актриса фильмов для взрослых Кристина Лисина, работавшая под псевдонимом Kriss the Foxxx.

Трагедия произошла 29 июня, но известно о ней широкой аудитории стало сейчас, когда знакомый 29-летней девушки написал об этом в сети. Он попросил у подписчиков помочь с деньгами для похорон.

"Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка – Кристина Лисина, также известная как Kris the foxx. Для похорон требуется 70–80 тыс. руб. примерно [26–30 тыс. грн]. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост. Любая сумма будет важна!" – написал он на своей странице в Instagram и попросил не беспокоить лишними вопросами.

По данным издания "СтарХит", во время падения из окна в руках у Лисиной была монетка с с выгравированной надписью "Ты всегда в моем сердце".

Последнее время актриса постоянно жила в Петербурге, где приобрела квартиру.

Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Теги: порнография, смерть, Санкт-Петербург, самоубийство, актриса
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