"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе

"Но я тысячу раз обрывал провода... А дальше вы все сами знаете", – написала она.
Фото было сделано на съемках шоу "Поют все" телеканала "Украина".
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"Как кот на сметану", – отметила подписчица bondarchuk_68.
Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.
Меладзе с 2003 года является членом партии "Единая Россия".