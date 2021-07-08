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08 июля, 2021
 
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"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе

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Романова: Но я тысячу раз обрывал провода&hellip; А дальше вы все сами знаете
Романова: Но я тысячу раз обрывал провода… А дальше вы все сами знаете
Фото: misharomanova / Instagram

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова 7 июля в Instagram обнародовала фото, для которого позировала вместе с российским певцом Валерием Меладзе.

"Но я тысячу раз обрывал провода... А дальше вы все сами знаете", – написала она.

Фото было сделано на съемках шоу "Поют все" телеканала "Украина".

"Как кот на сметану", – отметила подписчица bondarchuk_68.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

 Меладзе с 2003 года является членом партии "Единая Россия".

Теги: Россия, Украина, Единая Россия, Валерий Меладзе, ВИА Гра, шоу, Миша Романова, певица, фото
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