"Как кот на сметану". Экс-участница "ВИА Гры" Романова позировала с Меладзе

Романова: Но я тысячу раз обрывал провода… А дальше вы все сами знаете Фото: misharomanova / Instagram

"Но я тысячу раз обрывал провода... А дальше вы все сами знаете", – написала она.

Фото было сделано на съемках шоу "Поют все" телеканала "Украина".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

"Как кот на сметану", – отметила подписчица bondarchuk_68.