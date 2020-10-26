Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы

Продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе анонсировал презентацию нового состава группы. Об этом говорится 26 октября на странице коллектива в Instagram.
"Совсем скоро явим миру новый состав – и это будет огненно. Ну а пока можем сказать, что солисток совершенно точно будет трое", – говорится в публикации.
Когда именно поклонникам будет представлен новый состав трио, не уточняется.
Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральным продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.
С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.
После того как коллектив в мае 2020 года покинула Эрика Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы.
16 октября о завершении карьеры в составе группы заявила Меганская, после чего Синецкая стала единственной участницей коллектива.
23 октября группа презентовала новый трек "Рикошет". "Слушайте, прежде чем увидеть", – такими словами презентовал песню продюсер.