Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы

Количество участниц в обновленном составе группы "ВИА Гра" останется неизменным.

Меладзе: Совсем скоро мы явим миру новый состав Фото: meladzemusic / Instagram

Продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе анонсировал презентацию нового состава группы. Об этом говорится 26 октября на странице коллектива в Instagram.

"Совсем скоро явим миру новый состав – и это будет огненно. Ну а пока можем сказать, что солисток совершенно точно будет трое", – говорится в публикации.

Когда именно поклонникам будет представлен новый состав трио, не уточняется.

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральным продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.

С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

После того как коллектив в мае 2020 года покинула Эрика Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы.

16 октября о завершении карьеры в составе группы заявила Меганская, после чего Синецкая стала единственной участницей коллектива.

23 октября группа презентовала новый трек "Рикошет". "Слушайте, прежде чем увидеть", – такими словами презентовал песню продюсер.