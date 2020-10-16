"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская

Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская выступала в составе коллектива два с половиной года. Она ушла из группы спустя пять месяцев после того, как коллектив покинула Эрика Герцег.

C 2018 года участницами группы были Меганская (слева), Синецкая (в центре) и Эрика Герцег (справа) Фото: omeganskaya / Instagram

Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская покинула коллектив. Об этом она написала 16 октября на своей странице в Instagram.

"Хочу сообщить, что я покинула группу "ВИА Гра". Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже два с половиной года! Я счастлива, что мне удалось познакомиться со светлыми и интересными людьми. Были и сложности. Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем." – написала артистка.

Меганская заявила, что причиной ухода является невозможность дальнейшего плодотворного сотрудничества.

"Знаю, что вы ждали новый состав с моим участием, но новая реальность и территориальный локдаун внесли свои коррективы, и, к сожалению, дальнейшее сотрудничество уже не видится плодотворным", – подытожила она.

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральным продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.

С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

После того, как коллектив в мае 2020 года покинула Эрика Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы. Сейчас единственной участницей группы остается Синецкая.