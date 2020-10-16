"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская

Солистка группы "ВИА Гра" Ольга Меганская покинула коллектив. Об этом она написала 16 октября на своей странице в Instagram.
"Хочу сообщить, что я покинула группу "ВИА Гра". Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже два с половиной года! Я счастлива, что мне удалось познакомиться со светлыми и интересными людьми. Были и сложности. Доверять людям следует с большой осторожностью. И это тоже важный опыт, который поможет мне в будущем." – написала артистка.
Меганская заявила, что причиной ухода является невозможность дальнейшего плодотворного сотрудничества.
"Знаю, что вы ждали новый состав с моим участием, но новая реальность и территориальный локдаун внесли свои коррективы, и, к сожалению, дальнейшее сотрудничество уже не видится плодотворным", – подытожила она.
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Всем привет! Друзья, хочу сделать заявление и сообщить, что я покинула группу ВИА Гра. Кажется, совсем недавно был первыи * концерт с моим участием, а прошло уже два с половинои * года! Приятно вспомнить. Полная надежд и амбиции * , влюбле * нная в новую работу, живая и счастливая Я. Благодарю Константина и Веру, что в марте 2018 из сотен претенденток выбрали именно меня. * Это время было насыщено невероятно разными событиями, каждое из которых дало мне бесценныи * профессиональныи * , а главное(!), личныи * опыт! И я счастлива, что мне удалось познакомиться со светлыми и интересными людьми. Были и сложности. Доверять людям следует с большои * осторожностью. И это тоже важныи * опыт, которыи * поможет мне в будущем. * С огромнои * любовью и теплом обращаюсь ко всем поклонникам и фанам! Вселенная точно знает, что я любила эту работу и болела за нее * всеи * душои * . Я читала каждыи * комментарии * под нашими клипами, песнями, во всех официальных и неофициальных источниках, каждое сообщение в direct и хочу поблагодарить ВАС ВСЕХ, потому что с самого начала и до самого конца вы были со мнои * ! Любому артисту трудно без поддержки и одобрения. Спасибо! Я знаю, что вы любили меня, знаю, что считали, что я нахожусь на свое * м месте, знаю, что любили мои * голос и ждали новыи * состав с моим участием, но новая реальность и территориальныи * локдаун внесли свои коррективы, и, к сожалению, дальнеи * шее сотрудничество уже не видится плодотворным. * У поста будет продолжение
Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральным продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.
С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.
После того, как коллектив в мае 2020 года покинула Эрика Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы. Сейчас единственной участницей группы остается Синецкая.