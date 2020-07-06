"Писали, что мы развелись еще осенью". Брежнева прокомментировала слухи о романе ее мужа с солисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева отреагировала на слухи о том, что ее муж и продюсер группы Константин Меладзе по ее инициативе вынужден был прекратить сотрудничество с солисткой коллектива Эрикой Герцег.

Продюсерский центр Meladzе Music в Instagram 5 июня обнародовал поздравление в адрес солистки группы "ВИА Гра" Эрики Герцег, которой 5 июля исполнилось 32 года.

"Сегодня день рождения отмечает солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег. Поздравляем Эрику и желаем ей счастья, любви и успеха во всех начинаниях!" – говорится в публикации.

Поздравление вызвало удивление среди подписчиков страницы.

"Писали в прессе, что Вера [Брежнева] заставила Константина [Меладзе] выгнать Эрику из группы. А теперь тут такие льстивые поздравления!" – заметили фолловеры.

Супруга Меладзе, бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, отреагировала на комментарий подписчиков.

"В газетах также писали, что мы развелись еще осенью. Вы всему там написанному слепо верите?" – ответила она.

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. Генеральным продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.

С сентября 2018 года и по настоящее время солистками группы являются Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

В мае 2020 года на странице продюсерского центра Meladzе Music был объявлен кастинг для девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Герцег после публикации анонса заявила, что уходит из группы.

"Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала, что надо будет уходить. Я поговорила с Костей, он меня поддерживает. Я до конца группы работаю, пока мы не найдем новую девочку", – заявила Герцег.

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.