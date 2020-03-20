Миша Романова впервые показала сына

Экс-участница группы "ВИА Гра" певица Миша Романова позировала с сыном на руках.

Экс-участница группы "ВИА Гра" певица Миша Романова обнародовала в Instagram фото обложки украинского издания "Отдохни!", для которой позировала с сыном Мартином.

"Знакомьтесь, это Мартин!" – написала она.

Мартин – единственный ребенок Романовой. Он родился в ноябре 2019-го. В интервью изданию Woman исполнительница признавалась, что родила от молодого украинского режиссера, с которым рассталась еще до появления сына на свет.

Певица Миша Романова появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году, после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го.