Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
24 января, 2020
 
Новости

"Кино". Вышел клип Миши Романовой. Видео

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Миша Романова презентовала клип на трек "Кино". Видео разместили на YouTube-канале продюсерского центра Berega. "Это одна из самых светлых песен, которые я исполняю. В ней есть надежда на то, что в жизни каждой девушки, и вообще человека, неважно откуда он, сколько ему лет, все сложится как в кино: с хеппи эндом!" – прокомментировала премьеру исполнительница. Авторы трека – Макс Барских и Ana Baston.

 
|
Романова: Это одна из самых светлых песен, которые я исполняю
Романова: Это одна из самых светлых песен, которые я исполняю
Скриншот: BEREGA MUSIC / YouTube

видео

Видео: BEREGA MUSIC / YouTube
Теги: видео, клип, Макс Барских, Миша Романова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Томиленко о "законопроекте Бородянского": Мы не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят
Томиленко о "законопроекте Бородянского": Мы не готовы подавать патроны, которыми в нас же и выстрелят
Анна ШЕСТАК
  "Мировая экономика требует экономического чуда. Украина – то место, где случаются чудеса". Речь президента Зеленского в Давосе
  "Мировая экономика требует экономического чуда. Украина – то место, где случаются чудеса". Речь президента Зеленского в Давосе
Записки бывшего подполковника КГБ: Телевидение под колпаком спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Телевидение под колпаком спецслужб
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS