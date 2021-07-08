Бульвар Шоубиз
 
08 июля, 2021
 
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"Автор – Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет

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Орбакайте показала, какой ее увидел Галкин
Орбакайте показала, какой ее увидел Галкин
Фото: orbakaite_k / Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram 8 июля опубликовала свое портретное фото.

"Портрет с персиком". Автор – Максим Галкин. Всем прекрасного летнего настроения!" – отметила она.

"Шикарная работа", – заявила подписчица trefilovalena08.06.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. 

Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".

Шоумен Максим Галкин – муж Пугачевой. У пары есть двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Теги: Кристина Орбакайте, Максим Галкин, певица, фото
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