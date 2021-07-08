"Автор – Максим Галкин". Орбакайте показала свой портрет

"Портрет с персиком". Автор – Максим Галкин. Всем прекрасного летнего настроения!" – отметила она.
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"Шикарная работа", – заявила подписчица trefilovalena08.06.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – известная российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов.
Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".
Шоумен Максим Галкин – муж Пугачевой. У пары есть двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.