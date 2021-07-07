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07 июля, 2021
 
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"Глаз не оторвать!". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Киев

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Ани Лорак: Город вдохновения
Ани Лорак: Город вдохновения
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак на своей странице в Instagram 6 июля разместила фото, сделанное в Киеве.

"Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме", – написала она.

Певица прошлась по улице украинской столицы в черном облегающем платье и солнцезащитных очках.

"У вас такая фигура! Смотрю, и глаз не оторвать!" – прокомментировала подписчица anastasia__yartseva.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Теги: Киев, Украина, Ани Лорак, фигура, певица
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