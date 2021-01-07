Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2021
 
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Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости

Актриса украинского "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась с подписчиками архивным снимком.

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Булитко: Ох, и погуляем сегодня
Булитко: Ох, и погуляем сегодня
Фото: Виктория Булитко / Facebook

Актриса украинского "Дизель Шоу" Виктория Булитко 7 января разместила в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена в младенчестве вместе с мамой и старшим братом.

Публикацию артистка посвятила дню рождения мамы.

пасибо за мое появление на свет! Спасибо за твое чувство юмора. Ох, и погуляем сегодня", – подписала она снимок.

Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио". Родители Булитко в прошлом работали педагогами. В настоящее время они живут в Запорожье.

Теги: дети, семья, Виктория Булитко
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