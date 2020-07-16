"Твое чувство юмора передалось по наследству". Булитко из "Дизель Шоу" показала отца

Актриса "Дизель Шоу", экс-участница "Танцев со звездами" на "1+1" Виктория Булитко разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе со своим отцом Сергеем Булитко. Актриса посвятила публикацию его дню рождения.
На обнародованном снимке Булитко позирует с отцом в образе клоунов.
"Глядя на это фото, в который раз убеждаюсь, что твое прекрасное чувство юмора передалось мне по наследству, чему я безумно рада. Благодарю тебя за все, что ты делал и делаешь для меня! Ценю! Люблю! Твоя доця Поночка", – подписала она снимок.
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Любименький, дорогой мой Папулька! Поздравляю тебя с Днём Рождения ! Глядя на это фото, в который раз убеждаюсь, что твоё прекрасное чувство юмора передалось мне по наследству, чему я безумно рада Благодарю тебя за всё что ты делал и делаешь для меня! Ценю! Люблю! Пусть ты у меня будешь самым счастливым Папулькой в Мире Твоя Доця Поночка @dizelstudio #ДИЗЕЛЬШОУ #ВикторияБулитко #булитка #Булитко #киев #запорожье #Украина
Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио". Отец актрисы в прошлом педагог. В настоящее время он живет в Запорожье.