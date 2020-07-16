"Твое чувство юмора передалось по наследству". Булитко из "Дизель Шоу" показала отца

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко считает, что унаследовала чувство юмора от своего отца Сергея Булитко.

Актриса "Дизель Шоу", экс-участница "Танцев со звездами" на "1+1" Виктория Булитко разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе со своим отцом Сергеем Булитко. Актриса посвятила публикацию его дню рождения.

На обнародованном снимке Булитко позирует с отцом в образе клоунов.

"Глядя на это фото, в который раз убеждаюсь, что твое прекрасное чувство юмора передалось мне по наследству, чему я безумно рада. Благодарю тебя за все, что ты делал и делаешь для меня! Ценю! Люблю! Твоя доця Поночка", – подписала она снимок.

Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио". Отец актрисы в прошлом педагог. В настоящее время он живет в Запорожье.