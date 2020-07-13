"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках

Актриса "Дизель Студио" Виктория Булитко показала "семейные" снимки.

Актриса "Дизель Шоу", экс-участница "Танцев со звездами" на "1+1" Виктория Булитко разместила в Instagram снимки, на котором запечатлена с коллегой – актером Александром Бережком и новорожденным ребенком на руках.

"Ну, наконец-то", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну, наконец-то)) Публикация от * Виктория Булитко (@bulitka) 12 Июл 2020 в 2:33 PDT

Подписчики прокомментировали публикацию.

"А кто папа?" – спросил alekcandr1112.

"Стоп. Вика и Саша вместе и Вика была беременна? Сколько я спала?" – написала laaaaady.

"Это сюжет сериала", – ответил __sapix___.

Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".