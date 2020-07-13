"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото из роддома с младенцем на руках

Актриса "Дизель Шоу", экс-участница "Танцев со звездами" на "1+1" Виктория Булитко разместила в Instagram снимки, на котором запечатлена с коллегой – актером Александром Бережком и новорожденным ребенком на руках.
"Ну, наконец-то", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали публикацию.
"А кто папа?" – спросил alekcandr1112.
"Стоп. Вика и Саша вместе и Вика была беременна? Сколько я спала?" – написала laaaaady.
"Это сюжет сериала", – ответил __sapix___.
Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".