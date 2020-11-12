Булитко прокомментировала отношения с Бережком

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко заявила, что они с коллегой по проекту Александром Бережком являются мужем и женой только в кадре.

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко, отвечая на самые популярные поисковые запросы, связанные с ее именем, в том числе рассказала, является ли она женой коллеги по проекту Александра Бережка. Видеозапись ответов актриса разместила 12 ноября на своей странице в Facebook.

"Вика Булитко и Саша Бережок женаты, но только на сцене и в кадре. А так у нас разная жизнь. У Сашки вообще есть жена и двое детей. А я? А я – секретная информация", – сообщила она.

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".

Летом 2020 года актриса заинтриговала сети совместным фото с Бережком, на котором они были запечатлены вместе с новорожденным ребенком.

В августе Булитко призналась, что ей страшно становиться матерью, поэтому она пока что не решается забеременеть. Актриса подчеркнула, что в качестве варианта рассматривает усыновление.