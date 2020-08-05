  "Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко призналась, что встречалась с человеком, который злоупотреблял алкоголем.

Актриса "Дизель Шоу", экс-участница "Танцев со звездами" на "1+1" Виктория Булитко в интервью "Факти ICTV" рассказала, что ранее состояла в отношениях с алкозависимым человеком.

"Когда ты влюблена, любовь закрывает глаза и ты думаешь, что сможешь повлиять. Тем более, он говорит, что такого больше не повторится, и ты веришь. А потом понимаешь, что надо бежать", – рассказала Булитко.

По словам артистки, она рассталась с бойфрендом, когда поняла, что не сможет с ним создать "нормальную семью и родить ребенка".

Со своим нынешним избранником – программистом из Запорожья – Булитко познакомилась во время отдыха на природе в компании друзей. При этом актриса не стала называть его имя.

"Конечно, моему молодому человеку сложновато. У меня перед глазами такой пример – папа, который всегда все делает", – подытожила Булитко.

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Видео: Факти ICTV / YouTube

Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".