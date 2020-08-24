Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко 24 августа на своей странице в Instagram сообщила, что в День Независимости Украины отмечает собственную независимость.
"Мало кто знает, но именно в этот день 12 лет назад я переехала из Запорожья в Киев и начала самостоятельную жизнь", – рассказала актриса.
Булитко отметила, что, глядя в этот день на праздничный салют на Майдане, чувствовала свою внутреннюю свободу и независимость.
"Ведь я решилась переехать в столицу и начать новую жизнь", – подытожила она.
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Мій День Незалежності * Мало хто знає, але сьогодні, 24 серпня, я святкую не тільки День Незалежності України, але й свій власний * Саме в цей день, 12 років тому, я переїхала з Запоріжжя до Києва і почала самостійне життя. Пам'ятаю, як вранці 24 серпня в 2008 на залізничній станції мене привітали друзі, поселили у себе, а ввечері ми вирушили на Майдан Незалежності святкувати * * І таке було надзвичайне відчуття... я дивилася святковий салют і відчувала свою внутрішню свободу. Свою незалежність! Адже зважилася переїхати в столицю і почати нове життя * Зі святом, дорогі! Будьте завжди вільними. Бажаю всім нам мирного неба над головою і щасливого життя в нашій прекрасній Україні * Виктория Булитко (Victoria Bulitko) #ДИЗЕЛЬШОУ#зднемнезалежності #україна #викториябулитко #дизельшоу #Украина #булитко #булитка
Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".