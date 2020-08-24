Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко призналась, что 12 лет назад в День Независимости начала новую жизнь в столице Украины.

Булитко начала самостоятельную жизнь в Киеве 12 лет назад Фото: bulitka / Instagram

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко 24 августа на своей странице в Instagram сообщила, что в День Независимости Украины отмечает собственную независимость.

"Мало кто знает, но именно в этот день 12 лет назад я переехала из Запорожья в Киев и начала самостоятельную жизнь", – рассказала актриса.

Булитко отметила, что, глядя в этот день на праздничный салют на Майдане, чувствовала свою внутреннюю свободу и независимость.

"Ведь я решилась переехать в столицу и начать новую жизнь", – подытожила она.

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".