  "Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой

По словам актрисы "Дизель Шоу" Виктории Булитко, она будет не против случайной беременности.

Актриса "Дизель Шоу", экс-участница "Танцев со звездами" на "1+1" Виктория Булитко в интервью "Факти ICTV" рассказала, что коллеги по проекту время от времени интересуются, когда она родит ребенка.

По словам Булитко, ей страшно становиться матерью, поэтому она пока что не решается забеременеть. Актриса подчеркнула, что в качестве варианта рассматривает усыновление.

"Столько детей нуждается в заботе и любви. Но попытаться надо. Надо попробовать это дело организовать", – заявила она.

Булитко считает, что все должно произойти само по себе, а не потому, что об этом просят родственники и близкие.

"Должно быть большое желание. Но если все произойдет случайно, я, конечно, не буду против. Мне такой вариант даже больше подходит. Мне кажется, что я сама буду долго решаться", – подытожила она.

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Видео: Факти ICTV / YouTube

Виктория Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".