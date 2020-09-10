Чача и ча-ча-ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко и ее коллега Виталина Библив сыграли маму и дочь.

Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко и ее коллега Виталина Библив сняли юмористический ролик. Его Булитко разместила в Instagram.

Они сыграли маму и дочь. Булитко в кадре исполняет ча-ча-ча, в то время как ее "мама" Библив пытается выяснить, кто опустошил бутылку чачи.

Булитко с 2008-го по 2016 год выступала на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле. С 2015 года актриса является резидентом "Дизель Студио".

Она принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в 2019 году. Партнером Булитко был Дмитрий Дикусар.

Библив – актриса театра "Золотые ворота".