В Малайзии более 200 человек заразились коронавирусом во время прививания

Сообщается, что у 204 человек из 435 протестированных подтвердили заражение коронавирусом. Тем, кто был привит от COVID-19 с 9-го по 12 июля в центре вакцинации, рекомендовали пройти самоизоляцию в течение 10 дней.
Отмечается, что возобновление работы центра состоится уже в эту среду после того, как будет проведена дезинфекция и изменится штатное расписание.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения объявила в марте 2020 года распространение коронавируса пандемией.
По данным Института Джона Хопкинса, на 13 июля общее число зараженных в Малайзии достигло 855 тыс., количество жертв превысило 6,3 тыс. человек.