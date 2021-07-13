В Малайзии более 200 человек заразились коронавирусом во время прививания

Сообщается, что у 204 человек из 435 протестированных подтвердили заражение коронавирусом. Тем, кто был привит от COVID-19 с 9-го по 12 июля в центре вакцинации, рекомендовали пройти самоизоляцию в течение 10 дней.

Отмечается, что возобновление работы центра состоится уже в эту среду после того, как будет проведена дезинфекция и изменится штатное расписание.