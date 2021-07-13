В СИЗО Симферополя, в котором держат украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса

Она заявила, что не раз требовала от оккупационных властей Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных, однако ее обращения остаются без ответа.
Также она добавила, что адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.
Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить политзаключенным соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.
"В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма", - добавила украинский омбудсмен.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
В феврале этого года Денисова заявила, что в оккупированном Крыму и РФ находится 109 украинских политзаключенных, из которых 75 человек - это крымские татары.