В СИЗО Симферополя, в котором держат украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса

Омбудсмен Денисова: Я систематически требую от страны-оккупанта обеспечить средствами защиты украинских политзаключенных, однако обращения остаются без ответа Фото: depositphotos.com

Она заявила, что не раз требовала от оккупационных властей Крыма обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских политзаключенных, однако ее обращения остаются без ответа.

Также она добавила, что адвокаты постоянно информируют ее о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья.

Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить политзаключенным соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

"В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией, Российская Федерация как государство-оккупант несет ответственность за обеспечение и соблюдение прав граждан, которые проживают на временно оккупированной территории Крыма", - добавила украинский омбудсмен.