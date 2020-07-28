Российскому пилоту, летавшему в оккупированный Симферополь, в Украине сообщили о подозрении

Пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт Симферополь временно закрыт, неоднократно совершал туда рейсы, говорится в сообщении прокуратуры АР Крым.

Российскому пилоту, который осуществлял незаконные полеты в оккупированный Крым, сообщили о подозрении в нарушении правил международных полетов (ч. 1 ст. 334 Уголовного кодекса Украины) и в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332). Об этом 28 июля проинформировала прокуратура Автономной Республики Крым.

"Пилот одной из российских авиакомпаний, зная, что аэропорт Симферополь является временно закрытым для полетов в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины №424-р от 30 апреля 2014 года, нарушая установленные ограничения осуществления полетов в пределах оккупированного полуострова, не имея соответствующего разрешения Государственной авиационной службы Украины, неоднократно совершал рейсы и незаконно переправлял людей через государственную границу на территорию оккупированного полуострова, нарушая при этом правила международных полетов", – говорится в сообщении.

Подозреваемого объявили в розыск. Его фамилия и место работы не называются.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Страны Запада применили санкции в отношении России и граждан Украины, которые принимали участие в аннексии.

30 апреля 2014 года пункт пропуска через государственную границу и пункт контроля в симферопольском аэропорту были закрыты властями Украины. Тем не менее российские авиакомпании продолжают совершать полеты в город.

С 2014 года Государственная авиационная служба Украины начала штрафовать российские авиакомпании за полеты в Крым.