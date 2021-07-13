В Закарпатской области штамм COVID-19 "Дельта" подозревают у двух женщин, вернувшихся из РФ

"Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма "Дельта", – сказал он.
Поляк отметил, что образцы отправили на прошлой неделе и результаты должны быть готовы со дня на день.
Он проинформировал, что женщины уже выписаны из больницы.
"Мы заподозрили у них именно COVID-штамм "Дельта" из-за тяжелого течения болезни, которое у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма "Дельта", – добавил врач.
2 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм "Дельта" зарегистрировали в 98 странах. В ВОЗ отмечали, что он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.
Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением "Дельты", а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 13 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,6 тыс. пациентов, выздоровлео почти 2,2 млн человек.