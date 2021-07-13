В Закарпатской области штамм COVID-19 "Дельта" подозревают у двух женщин, вернувшихся из РФ

"Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма "Дельта", – сказал он.

Поляк отметил, что образцы отправили на прошлой неделе и результаты должны быть готовы со дня на день.

Он проинформировал, что женщины уже выписаны из больницы.

"Мы заподозрили у них именно COVID-штамм "Дельта" из-за тяжелого течения болезни, которое у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма "Дельта", – добавил врач.