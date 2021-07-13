В Украине за сутки COVID-19 заболело почти полтысячи человек

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19 Фото: EPA

Среди суточных заболевших 28 детей и 11 медработников. Также за сутки госпитализировано 249 человек, умерло – 36, выздоровело – 750.

За последние 24 часа украинцам сделали 41 120 тестов на коронавирус, 20 909 из них – методом ПЦР, 9783 – методом ИФА, 10 428 человек сделали экспресс-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 241 698 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 640 пациента с COVID-19, выздоровело 2 178 279 человек.