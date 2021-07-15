Ляшко заявил, что в планах Минздрава много "плюшечек", чтобы мотивировать украинцев вакцинироваться от COVID-19

Ляшко видит спрос на вакцинацию против коронавируса в Украине Фото: kmu.gov.ua

"Первое – мы обеспечиваем поставки вакцин. Второе – расширяем количество мест, где можно это сделать. Третье – коммуникационно будем убеждать сделать прививку всех, кто в этом нуждается в первую очередь. Дальше будет дальше, давайте сделаем первый шаг", – отметил министр.

Ляшко добавил, что видит спрос на вакцинацию против коронавируса – "60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививки добровольно и бесплатно".

"Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть", – подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, задача ведомства – "заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку".

"Есть большое количество механизмов и воздействий в условиях борьбы с коронавирусной болезнью, в условиях большого количества карантинных ограничений, которые тем или иным образом влияют или создают неудобства людям… Поверьте, этих "плюшечек" у нас достаточно много в планах, – заявил Ляшко. – Я не буду сейчас их анонсировать, потому что многие подумают: не буду сейчас вакцинироваться, буду ждать "плюшечек".