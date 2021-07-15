В Украине за сутки от COVID-19 умерло 20 человек – Минздрав

В последние дни заболеваемость COVID-19 в Украине растет Фото: depositphotos.com

Среди 623 заболевших – 37 детей и 12 медработников.

"Также за минувшие сутки госпитализировано 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели 589 человек", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровели 2 179 665 человек, умерли 52 685 пациентов.

Днем ранее сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, за 12 июля был зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 11 июля выявили 174 подтвержденных случая COVID-19.