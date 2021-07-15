ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки от COVID-19 умерло 20 человек – Минздрав

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В последние дни заболеваемость COVID-19 в Украине растет
В последние дни заболеваемость COVID-19 в Украине растет
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки, 14 июля, было зафиксировано 623 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди 623 заболевших – 37 детей и 12 медработников. 

"Также за минувшие сутки госпитализировано 387 человек, летальных случаев – 20, выздоровели 589 человек", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 242 868 человек, выздоровели 2 179 665 человек, умерли 52 685 пациентов.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1897740670389029

Днем ранее сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, за 12 июля был зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 11 июля выявили 174 подтвержденных случая COVID-19. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем
Жена Бибера отреагировала на слухи о ссоре с мужем
"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак
"Бабушка легкого поведения". В сети обсуждают странный образ Собчак
"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна
"Офигенная малышка", "Ой, какая прелесть". Асмус позировала топлес возле панорамного окна
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
"Сексуальная". Брежнева засветила голые бедра на вечерней прогулке
"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой
"Все показала. К гинекологу можно уже не ходить". Каменских в бикини широко развела ноги перед камерой
"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок
"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок
"Тяжеловата, мать", "Жизни нет". Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети
"Тяжеловата, мать", "Жизни нет". Волочкова станцевала для своих подписчиков в соцсети
71-летний Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации
71-летний Боярский прокомментировал новости о своей госпитализации
"Даже нет попыток самостоятельного дыхания". Состояние 70-летнего Петра Мамонова ухудшилось
"Даже нет попыток самостоятельного дыхания". Состояние 70-летнего Петра Мамонова ухудшилось
Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий"
Жена Павлика с месячным сыном уехала на отдых "во избежание послеродовых депрессий"
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
47-летняя Кейт Мосс позировала полуголой для бренда Ким Кардашян
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
"Здоровье очень ухудшилось". Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Белокурый парень в неформальной одежде". Журналисты узнали имя тайного возлюбленного alyona alyona
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
"Шкодные", "Прямо классика". 75-летний Петросян обнародовал новое фото с молодой женой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS