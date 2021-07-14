Гендиректор ВОЗ: Мы находимся на ранней стадии третьей волны пандемии COVID-19

Гебрейесус: После 10 недель спада количество смертей от коронавируса в мире снова растет Фото: EPA

"По мере того, как нарастающий уровень вакцинации в Европе и Северной Америке начал оказывать влияние, мы наблюдали устойчивое снижение числа случаев заболевания и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны", – сказал он.

Гебрейесус отметил, что рост числа случаев COVID-19 во всем мире фиксируется четыре недели подряд.

"И после 10 недель спада количество смертей снова растет. Вирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества трансмиссивных вариантов", – сказал глава ВОЗ.