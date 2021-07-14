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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине от COVID-19 вакцинировались менее 200 жителей ОРДЛО – Гармаш

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На данный момент российских вакцин в ОРДЛО нет, отметил Гармаш
На данный момент российских вакцин в ОРДЛО нет, отметил Гармаш
Фото: Sergiy Garmash / Facebook

В пунктах вакцинации от COVID-19, которые открыла Украина, привились менее 200 жителей оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом 14 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

По его словам, оккупационные власти блокируют выезд жителей ОРДЛО через украинские блокпосты.

"Неделю назад было меньше 200 [вакцинированных против коронавируса]. Это очень мало, но это естественно, поскольку блокируется "той стороной", и сделать прививки могут только люди, которые выезжают через Россию, делают достаточно длинный путь, рискуют получить административный штраф за незаконное пересечение границы", – сказал Гармаш.

Он отметил, что на данный момент российских вакцин на оккупированной территории нет.

"Их привезли два раза, показали по телевизору, [главарь террористической организации "ДНР" Денис] Пушилин укололся, на этом все закончилось. Многие даже не прошли второй этап вакцинации", – подчеркнул Гармаш.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 февраля представитель незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Родион Мирошник заявлял, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от СOVID-19 российским препаратом "Спутник V". Днем ранее с аналогичным заявлением выступил так называемый минздрав "ДНР"

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании против коронавируса первую дозу получило около 2,41 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – почти 1,26 млн.

Минздрав Украины 3 июня открыл запись на вакцинацию от COVID-19 для жителей оккупированных Россией ОРДЛО и Крыма.

В Госпогранслужбе в начале июня заявляли, что жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые хотят получить прививку от коронавируса на подконтрольной Киеву территории, не будут отправлять на самоизоляцию.

Теги: Украина, Донбасс, вакцинация, Сергей Гармаш, ДНР, украинцы, ЛНР, Минздрав, ОРДЛО, записи, коронавирус, границы, прививки, ТКГ
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