В Украине от COVID-19 вакцинировались менее 200 жителей ОРДЛО – Гармаш

На данный момент российских вакцин в ОРДЛО нет, отметил Гармаш Фото: Sergiy Garmash / Facebook

По его словам, оккупационные власти блокируют выезд жителей ОРДЛО через украинские блокпосты.

"Неделю назад было меньше 200 [вакцинированных против коронавируса]. Это очень мало, но это естественно, поскольку блокируется "той стороной", и сделать прививки могут только люди, которые выезжают через Россию, делают достаточно длинный путь, рискуют получить административный штраф за незаконное пересечение границы", – сказал Гармаш.

Он отметил, что на данный момент российских вакцин на оккупированной территории нет.

"Их привезли два раза, показали по телевизору, [главарь террористической организации "ДНР" Денис] Пушилин укололся, на этом все закончилось. Многие даже не прошли второй этап вакцинации", – подчеркнул Гармаш.