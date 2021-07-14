В Украине за сутки от коронавируса привили более 100 тыс. человек

В Украине сделали 3,7 млн прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

За последние 24 часа первую дозу получили 57 827 человек, полностью иммунизированы – 43 419 человек.

В течение суток работали 659 мобильных бригад, 1518 пунктов прививки, 33 центра вакцинации.

Больше всего прививок было сделано препаратом Pfizer – 57 900, CoronaVac – 31 732, AstraZeneca – 11 526.

С начала прививочной кампании привито 2 415 054 человека, из них получили первую дозу – 2 415 052 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 258 703 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 673 755 прививок.