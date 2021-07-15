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За две недели июля в Украине сделали миллион прививок от COVID-19 – Минздрав

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С начала вакцинации в Украине сделали почти 3,8 млн прививок от COVID-19
С начала вакцинации в Украине сделали почти 3,8 млн прививок от COVID-19
Фото: depositphotos.com

За последние сутки, 14 июля, в Украине были вакцинированы от коронавирусной инфекции почти 109 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

"108 759 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы – 47 179 человек", – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Минздрава, больше всего прививок было сделано препаратом от Pfizer – 64 295. Вакцину от CoronaVac получили 31 627 человек, AstraZeneca – 10 837.

В течение суток работали 674 мобильные бригады, 1538 прививочных пунктов, 45 центров вакцинации. По состоянию на 14 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

"Миллион прививок от COVID-19 сделан за две недели июля", – отметили в Минздраве.

Всего с начала прививочной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили одну дозу – 2 476 632 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 1 305 882 человека. Всего сделано 3 782 514 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1897733000389796

Накануне, за сутки 13 июля, в Украине от COVID-19 привили 101 246 человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки
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