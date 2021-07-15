За две недели июля в Украине сделали миллион прививок от COVID-19 – Минздрав

С начала вакцинации в Украине сделали почти 3,8 млн прививок от COVID-19 Фото: depositphotos.com

"108 759 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы – 47 179 человек", – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Минздрава, больше всего прививок было сделано препаратом от Pfizer – 64 295. Вакцину от CoronaVac получили 31 627 человек, AstraZeneca – 10 837.

В течение суток работали 674 мобильные бригады, 1538 прививочных пунктов, 45 центров вакцинации. По состоянию на 14 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

"Миллион прививок от COVID-19 сделан за две недели июля", – отметили в Минздраве.

Всего с начала прививочной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили одну дозу – 2 476 632 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 1 305 882 человека. Всего сделано 3 782 514 прививок.

Накануне, за сутки 13 июля, в Украине от COVID-19 привили 101 246 человек.