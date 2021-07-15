Новую вспышку COVID-19 в Украине уже этим летом прогнозируют эксперты Киевской школы экономики

В КШЭ подсчитали, что сейчас суточные показатели госпитализации падают на 10% каждую неделю, количество пациентов – на 15%. Среднесуточная смертность в целом по Украине составляет 17 умерших в сутки.

"В июле – сентябре мы не прогнозируем большого увеличения показателей смертности даже в случае вспышки. В то же время вспышка ожидается уже этим летом", – цитируют в Минздраве руководителя Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрия Ганиченко.

По мнению специалистов, Украине угрожает рост заболеваемости в странах Европы. Поэтому вакцинация против COVID-19 является критически важной, отмечают в Минздраве.

О том, что новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне и Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм "Дельта".