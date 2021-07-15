В Минздраве не исключили введения локдауна в Украине осенью

"Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать все, и мы это делаем, чтобы локдауна не было. И это не только соблюдение противоэпидемических норм… Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", – сказал Ляшко.
Он отметил, что главная цель введения жестких карантинных ограничений – защита самых уязвимых групп, людей старшего и пожилого возраста, которые "чаще всего инфицировались и имели негативные последствия для здоровья".
"Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев мы будем оценивать две составляющие: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", – отметил глава Минздрава.
В Минздраве ранее говорили, что во время возможных локдаунов внутри Украины смогут применять COVID-сертификаты. В частности, для работы тех бизнесов, в которых вакцинированы персонал или посетители.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
13 июля в Украине зафиксировали 547 новых случаев коронавирусной болезни (более 2,24 млн – с начала эпидемии), во вторник умерло 25 человек, выздоровело – 797.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране 13 июля против коронавируса привили более 100 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,42 млн человек, почти 1,26 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.
Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.
О том, что новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм "Дельта".