В Минздраве не исключили введения локдауна в Украине осенью

В Украине делают все, чтобы локдауна в стране не было, отметил Ляшко Фото: EPA

"Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать все, и мы это делаем, чтобы локдауна не было. И это не только соблюдение противоэпидемических норм… Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", – сказал Ляшко.

Он отметил, что главная цель введения жестких карантинных ограничений – защита самых уязвимых групп, людей старшего и пожилого возраста, которые "чаще всего инфицировались и имели негативные последствия для здоровья".

"Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев мы будем оценивать две составляющие: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", – отметил глава Минздрава.

В Минздраве ранее говорили, что во время возможных локдаунов внутри Украины смогут применять COVID-сертификаты. В частности, для работы тех бизнесов, в которых вакцинированы персонал или посетители.