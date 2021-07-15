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В Минздраве не исключили введения локдауна в Украине осенью

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В Украине делают все, чтобы локдауна в стране не было, отметил Ляшко
В Украине делают все, чтобы локдауна в стране не было, отметил Ляшко
Фото: EPA

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключил введения в Украине локдауна осенью из-за COVID-19. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 15 июля.

"Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать все, и мы это делаем, чтобы локдауна не было. И это не только соблюдение противоэпидемических норм… Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", – сказал Ляшко.

Он отметил, что главная цель введения жестких карантинных ограничений – защита самых уязвимых групп, людей старшего и пожилого возраста, которые "чаще всего инфицировались и имели негативные последствия для здоровья".

"Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев мы будем оценивать две составляющие: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", – отметил глава Минздрава.

В Минздраве ранее говорили, что во время возможных локдаунов внутри Украины смогут применять COVID-сертификаты. В частности, для работы тех бизнесов, в которых вакцинированы персонал или посетители.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

13 июля в Украине зафиксировали 547 новых случаев коронавирусной болезни (более 2,24 млн – с начала эпидемии), во вторник умерло 25 человек, выздоровело – 797.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране 13 июля против коронавируса привили более 100 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,42 млн человек, почти 1,26 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

О том, что новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм "Дельта".

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, здоровье, эпидемия, экономика, вакцинация, карантин, осень, украинцы, ограничения, Минздрав, инфекция, интервью, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, прививки, локдаун
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