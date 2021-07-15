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Ляшко не стал строить планов на осень по вакцинации украинцев от COVID-19. Он обещал 10 млн прививок до конца лета

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Ляшко заверил, что вакцина для иммунизации украинцев от COVID-19 точно будет
Ляшко заверил, что вакцина для иммунизации украинцев от COVID-19 точно будет
Фото: kmu.gov.ua

В Украине в последнее время установили несколько рекордов по вакцинации населения от COVID-19. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 15 июля, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, за две недели июля в стране сделали миллион прививок против коронавируса.

Журналист спросила Ляшко, укладывается ли он в цифру 10 млн прививок в Украине до конца лета, которые обещал перед назначением на пост главы Минздрава.  

"Будем стараться. За прошедшую неделю мы установили несколько рекордов: 7, 8 и 9 июля было три рекорда по прививкам – 104 тыс., 109 тыс. и вчера 115 тыс. Двигаемся, знаем цели, вакцина точно будет для этого", – ответил Ляшко.

В то же время министр здравоохранения не стал говорить о планах по вакцинации от COVID-19 на осень.  

"Давайте так: следующую планку будем ставить после достижения первой", – отметил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

14 июля в Украине зафиксировали 623 новых случая коронавирусной болезни (более 2,24 млн – с начала эпидемии), в среду умерло 20 человек, выздоровело – 589.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране 14 июля против коронавируса привили почти 109 тыс. украинцев. С начала прививочной кампании первую дозу получило около 2,48 млн человек, более 1,3 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

19 мая тогда еще главный санврач Украины Ляшко на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования озвучил свои планы на ближайшее время в случае его назначения главой Минздрава. "Я даю обещание в летний период – за первые 100 дней вакцинировать [от COVID-19] 10 млн украинцев", – сказал он. Ляшко спросили, уверен ли он в этом, на что тогдашний замминистра Минздрава повторил свое обещание, а потом уточнил: "10 млн прививок – я сказал двойные дозы, это 5 млн украинцев. Но это как минимум гарантированно". 

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, вакцинация, осень, украинцы, Минздрав, интервью, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки, лето
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