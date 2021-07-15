Ляшко не стал строить планов на осень по вакцинации украинцев от COVID-19. Он обещал 10 млн прививок до конца лета

Ляшко заверил, что вакцина для иммунизации украинцев от COVID-19 точно будет Фото: kmu.gov.ua

По данным Минздрава, за две недели июля в стране сделали миллион прививок против коронавируса.

Журналист спросила Ляшко, укладывается ли он в цифру 10 млн прививок в Украине до конца лета, которые обещал перед назначением на пост главы Минздрава.

"Будем стараться. За прошедшую неделю мы установили несколько рекордов: 7, 8 и 9 июля было три рекорда по прививкам – 104 тыс., 109 тыс. и вчера 115 тыс. Двигаемся, знаем цели, вакцина точно будет для этого", – ответил Ляшко.

В то же время министр здравоохранения не стал говорить о планах по вакцинации от COVID-19 на осень.

"Давайте так: следующую планку будем ставить после достижения первой", – отметил Ляшко.