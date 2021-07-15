В Минздраве рассказали, в каких случаях после прививки от COVID-19 нужно немедленно обратиться к врачу

"Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. Это нормально, так как в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса", – отметили в Минздраве.
Среди возможных реакций на вакцину в министерстве назвали:
"Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако вам стоит следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками", – подчеркнули в Минздраве.
По данным министерства, аллергические реакции на прививку случаются очень редко и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. По этой причине медики просят подождать 15–30 минут, чтобы в случае необходимости предоставить срочную помощь.
В Минздраве предупредили, что необходимо немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы:
Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании первую дозу в Украине получило около 2,48 млн человек, более 1,3 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы.
За первое полугодие 2021 года в Украину было поставлено 5,1 млн доз вакцин от коронавируса, сообщило Министерство финансов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки "как минимум" и "гарантированно" получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.