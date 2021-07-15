В Минздраве рассказали, в каких случаях после прививки от COVID-19 нужно немедленно обратиться к врачу

"Еще в центре вакцинации вас предупредят, что после прививки организм может реагировать на вакцину. Это нормально, так как в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса", – отметили в Минздраве.

Среди возможных реакций на вакцину в министерстве назвали:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадку или озноб;

головную боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;

увеличение лимфатических узлов;

тошноту;

утомляемость;

бессонницу;

головокружение.

"Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако вам стоит следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками", – подчеркнули в Минздраве.

По данным министерства, аллергические реакции на прививку случаются очень редко и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. По этой причине медики просят подождать 15–30 минут, чтобы в случае необходимости предоставить срочную помощь.

В Минздраве предупредили, что необходимо немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы:

судороги;

потеря сознания;

рвота;

сыпь на теле;

сильная боль;

температура выше 38 °C;

спутанность речи.

Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.