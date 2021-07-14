В США предупредили о риске редкого неврологического расстройства после COVID-вакцины Johnson & Johnson

Синдром Гийена – Барре (СГБ) – это неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки, вызывая мышечную слабость или, в самых тяжелых случаях, паралич.

Эксперты FDA проанализировали данные о побочных эффектах от COVID-вакцин и выяснили, что из 12,5 млн прививок препаратом Johnson & Johnson в ста случаях наблюдался СГБ. Из этой сотни 95 случаев были серьезными и требовали госпитализации пациента. Также сообщалось об одном летальном исходе.

"Хотя имеющиеся данные предполагают связь между вакциной Janssen и повышенным риском СГБ, этого недостаточно для установления причинно-следственной связи. Никакого подобного сигнала не было обнаружено с вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech", – отмечают в ведомстве.