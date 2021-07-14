Johnson & Johnson и AstraZeneca планируют модифицировать свои вакцины, чтобы устранить риск тромбов

В США и Европе подтверждали случаи тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson и AstraZeneca Фото: depositphotos.com

Собеседник издания рассказал, что независимые ученые из Европы, США и Канады близки к тому, чтобы узнать причину формирования тромбов после вакцин. В связи с этим, AstraZeneca может внести изменения в свой препарат уже к следующему году.

Представитель Johnson & Johnson сказал, что компания поддерживает "постоянные исследования и анализ, поскольку работает с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения".

AstraZeneca заявила, что "активно работает с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы изучить эти чрезвычайно редкие случаи свертывания крови, включая информацию для ранней диагностики и вмешательства, а также соответствующего лечения".

Вместе с тем, как отмечает издание, изменение вакцины может привести к необходимости повторного одобрения со стороны регулирующих органов и изменению прав собственности.