Полностью вакцинированные от COVID-19 имеют меньше шансов заразиться штаммом "Дельта" – Минздрав Украины

Довольно мало людей среди тех, кто был вакцинирован от COVID-19 и заболел, попадает в больницу, отметили в Минздраве Украины Фото: EPA

По его словам, это "не больше 8% из всех тех, кто получил две дозы прививок, заболел и был госпитализирован".

"В этой ситуации просматривается определенный оптимизм. Болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок от COVID-19. Но еще более оптимистично то, что довольно мало людей среди тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу", – сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцина, которая используется в Украине и признана Всемирной организацией здравоохранения, предотвращает среднее и тяжелое течение COVID-19.

"Это плюс и для людей, и для системы здравоохранения, поскольку не заполняются реанимации, не загружаются койки с кислородом. И это позволяет даже при высоких цифрах регистрации случаев COVID-19 спокойно функционировать системам здравоохранения и оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, независимо от того, является ли это инфекционной болезнью или нет", – подчеркнул Ляшко.