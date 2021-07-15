Позитивное решение об открытии границ ЕС для Украины – вопрос нескольких дней – вице-президент Еврокомиссии

Шефчович отметил, что украинский COVID-сертификат выглядит так же, как и европейский Фото: EPA

"Я знаю, что если говорить о случаях инфицирования [COVID-19], ваши цифры выглядят многообещающими. Поэтому я считаю, что положительное решение – это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна. Но все указывает на положительное решение об открытии границ для Украины и признание ваших сертификатов COVID", – сказал он.

Шефчович отметил, что украинский COVID-сертификат выглядит так же, как и европейский.

"Должен сказать, что вчера мы с премьер-министром Денисом Шмыгалем много времени провели вместе, "играя" с нашими смартфонами, и меня поразило то, что у него в смартфоне: сертификат COVID, который точно такой же, как у меня. Более того, у него есть свидетельство о рождении, водительские права, вид на жительство и все документы, которые мы пока рекомендуем нашим государствам-членам сделать такими же, чтобы положить их в так называемый электронный кошелек для документов. Я сам это видел. Я не технический специалист, но думаю, что он выглядит точно так же, как и в моем телефоне", – сказал он.