Евросоюз решил открыть границы для украинцев

"Послы ЕС сегодня решили добавить Украину в рекомендуемый список третьих стран, для которых следует отменить ограничения на поездки в ЕС. Официально список должен быть обновлен завтра. Молдова, Армения и Азербайджан уже в нем", – написал Йозвяк.

EU ambassadors today decided to add #Ukraine to the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted. The list should be officially updated tomorrow. #Moldova #Armenia & #Azerbaijan already on it. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 14, 2021

Данную информацию также подтвердили источники "Интерфакс-Украина" в Европейском совете.

"Действительно, я могу подтвердить, что соответствующее решение было принято сегодня послами. Далее до конца недели оно будет оформлено письменной процедурой", – сообщили в пресс-службе европейской институции.

1 июля ЕС разрешил свободный въезд гражданам 12 стран. Издание Politico назвало 11 стран, которые попали в список ЕС: Канада, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия.

Ранее Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран. По данным Reuters, это Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и США.

Государства, для жителей которых ЕС возобновляет право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, написала "Европейская правда". По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.