Великобритания вышла на второе место в мире по числу новых случаев COVID-19 в сутки

Согласно информации правительства, в Великобритании 15 июля выявили 51 870 новых случаев коронавирусной инфекции – это максимальный с 11 января (57 097) показатель заболеваемости в стране.

В четверг больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Индонезии – 54 тыс., в Бразилии – 45 591.

Накануне, 14 июля, в Соединенном Королевстве COVID-19 выявили у 48 354 человек, в Бразилии – у 52 789.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 16 июля, в мире подтвердили более 188,65 млн случаев COVID-19, 5,28 млн. – в Великобритании, она седьмая в мире по числу заражений коронавирусом.

В Соединенном Королевстве фиксируют рост новых случаев COVID-19 на фоне распространения в стране "индийского" штамма коронавируса "Дельта".

По данным правительства на конец июня, доля инфицированных вариантом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" в Соединенном Королевстве составляла более 35% от всех случаев заражений. Штамм "Дельта" связан с на 60% повышенным риском передачи инфекции в домашних условиях по сравнению с вариантом "Альфа" ("британским"), отмечали в минздраве страны.

В ВОЗ говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. Согласно информации ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.