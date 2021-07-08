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Великобритания – лидер в Европе по числу выявленных заражений коронавирусом, РФ – вторая

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В Великобритании 6 июля выявили 32 548 новых случаев COVID-19
В Великобритании 6 июля выявили 32 548 новых случаев COVID-19
Фото: EPA

Великобритания – лидер среди стран Европы по числу выявленных заражений коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Согласно информации правительства, в Великобритании 6 июля выявили 32 548 новых случаев коронавирусной инфекции, это максимальный с 23 января (33 552) показатель заболеваемости в Соединенном Королевстве. Накануне в стране COVID-19 подтвердили у 28 773 человек.

На втором месте в Европе по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом – РФ (23 962), третья – Испания (17 384).

Украина, по данным Worldometers, на 13-м месте (610 новых случаев COVID-19).  

На фоне роста новых случаев заболевания в минздраве Великобритании сообщали, что с 16 августа лицам, получившим две прививки против коронавируса, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID-19, отмечал Sky News.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что с 19 июля практически все ограничения в Соединенном Королевстве, связанные с COVID-19, будут отменены, в частности масочный режим, подчеркивал Sky News.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Великобритании подтвердили более 5 млн случаев заражения, умерло около 128,6 тыс. человек с COVID-19.

В Соединенном Королевстве фиксируют рост новых случаев COVID-19 на фоне распространения в стране "индийского" штамма коронавируса "Дельта".

По данным правительства на конец июня, доля инфицированных вариантом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" в Соединенном Королевстве составляла более 35% от всех случаев заражений. Штамм "Дельта" связан с на 60% повышенным риском передачи инфекции в домашних условиях по сравнению с вариантом "Альфа" ("британским"), отмечали в минздраве страны.  

Вариант коронавируса "Дельта" зарегистрировали не менее чем в 98 странах, сообщал 2 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. "Индийский" вариант становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Испания, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, штамм, Дельта
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