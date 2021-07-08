Великобритания – лидер в Европе по числу выявленных заражений коронавирусом, РФ – вторая

Согласно информации правительства, в Великобритании 6 июля выявили 32 548 новых случаев коронавирусной инфекции, это максимальный с 23 января (33 552) показатель заболеваемости в Соединенном Королевстве. Накануне в стране COVID-19 подтвердили у 28 773 человек.

На втором месте в Европе по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом – РФ (23 962), третья – Испания (17 384).

Украина, по данным Worldometers, на 13-м месте (610 новых случаев COVID-19).

На фоне роста новых случаев заболевания в минздраве Великобритании сообщали, что с 16 августа лицам, получившим две прививки против коронавируса, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID-19, отмечал Sky News.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что с 19 июля практически все ограничения в Соединенном Королевстве, связанные с COVID-19, будут отменены, в частности масочный режим, подчеркивал Sky News.