Дания открыла границы для украинцев с 17 июля. Въезжающим нужно делать отрицательный тест на COVID-19

По прибытии в Данию необходимо сдать тест на коронавирус Фото: ЕРА

Въезжающим из Украины нужно будет предъявлять негативный ПЦР-тест.

"Граждане Украины должны предъявить действительный отрицательный ПЦР-тест, который сделан не более чем за 72 часа до прибытия в страну, или тест на антиген за 48 часов", – объяснили в МИД Украины.

По прибытии в Данию также необходимо сдать тест, это можно сделать бесплатно в аэропорту.

Прошедшие полную вакцинацию препаратами, утвержденными в ЕС, смогут въезжать в Данию без ограничений. У таких путешественников должен быть COVID-сертификат европейского образца.