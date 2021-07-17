Дания открыла границы для украинцев с 17 июля. Въезжающим нужно делать отрицательный тест на COVID-19

Въезжающим из Украины нужно будет предъявлять негативный ПЦР-тест.
"Граждане Украины должны предъявить действительный отрицательный ПЦР-тест, который сделан не более чем за 72 часа до прибытия в страну, или тест на антиген за 48 часов", – объяснили в МИД Украины.
По прибытии в Данию также необходимо сдать тест, это можно сделать бесплатно в аэропорту.
Прошедшие полную вакцинацию препаратами, утвержденными в ЕС, смогут въезжать в Данию без ограничений. У таких путешественников должен быть COVID-сертификат европейского образца.
С 18 июля Германия разрешит въезд для украинцев.
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 14 июля приветствовал решение Совета ЕС по восстановлению полноценного действия безвиза с Украиной.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.